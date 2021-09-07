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«Мерседес» объявил о подписании многолетнего контракта с Расселлом

12:10
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Гонщик «Уильямса» Джордж Расселл в следующем сезоне будет выступать за «Мерседес», информирует официальный сайт немецкого клуба.

23-летний британец заключил долгосрочное соглашение с командой. Он начнет выступления с сезона-2022, его партнером по команде будет семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.

Ранее пилот «Мерседеса» Валттери Боттас объявил, что в следующем сезоне будет выступать за «Альфа Ромео». В команде финский гонщик заменит своего соотечественника, чемпиона мира Кими Райкконена, объявившего о завершении карьеры.

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Александр Кравченко все материалы автора

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