«Мерседес» объявил о подписании многолетнего контракта с Расселлом

Гонщик «Уильямса» Джордж Расселл в следующем сезоне будет выступать за «Мерседес», информирует официальный сайт немецкого клуба.

23-летний британец заключил долгосрочное соглашение с командой. Он начнет выступления с сезона-2022, его партнером по команде будет семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.

Ранее пилот «Мерседеса» Валттери Боттас объявил, что в следующем сезоне будет выступать за «Альфа Ромео». В команде финский гонщик заменит своего соотечественника, чемпиона мира Кими Райкконена, объявившего о завершении карьеры.