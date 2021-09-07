Гасли и Цунода продлили контракты с «Альфа Таури» на сезон-2022

Пилоты Пьер Гасли и Юки Цунода продлили контракты с «Альфа Таури», сообщает пресс-служба команды.

Новые соглашения рассчитаны до конца сезона-2022.

«Я очень рад продлить контракт с «Альфа Таури», особенно после того как увидел прогресс, которого мы добились, с тех пор как я присоединился к команде в 2017 году. Этот год пока был очень успешным. Я действительно верю, что мы сможем добиться еще большего успеха в 2022 году», — приводит слова Гасли официальный сайт команды.

Цунода также прокомментировал продление контракта с командой.

«Это невероятная возможность, и я очень благодарен команде за то, что позволила мне и дальше развиваться в «Формуле-1». У меня очень хорошие отношения с Пьером, я многому научился у него уже в этом году. Здорово продолжать мое путешествие в «Формуле-1» с ним».

Гасли выступает за «Альфа Таури» с 2017 года. Его напарник Цунода стал пилотом команды в 2021 году.