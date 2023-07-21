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Сегодня, 17:09

Российский гонщик Бедрин стартует со второго места в спринт-гонке «Формулы-3» в Венгрии

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российский пилот Никита Бедрин занял 11-е место в квалификации этапа «Формулы-3» в Венгрии.

Гонщик, выступающий за команду «Йенцер Моторспорт», проиграл 1,030 секунды британцу Заку О'Салливану, который стал первым.

В связи с правилом перевернутой стартовой решетки, распространяющимся в «Формуле-3» на пилотов, занявших первые 12 мест в квалификации, Бедрин займет место на первом ряду в спринте — он будет стартовать со второй позиции. Первым будет итальянец Габриэле Мини.

Никита Бедрин проводит первый сезон в «Формуле-3», он выступает в гоночной серии под итальянским флагом.

Спринт-гонка «Формулы-3» в рамках этапа в Венгрии пройдет в субботу, 22 июля и начнется в 10.50.

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