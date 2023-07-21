Расселл показал лучшее время в первой практике «Гран-при Венгрии»
Пилот «Мерседес» Джордж Расселл показал лучший результат в первой практике «Гран-при Венгрии». Его результат — 1 минута 38,795 секунды.
Вторым стал пилот команды «Макларен» Оскар Пиастри (отставание +0,359 секунды). Третий результат показал гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл (+1,218).
Вторая практика пройдет сегодня, 21 июля, в 18.00 по московскому времени.
Формула-1. «Гран-при Венгрии». 1-я практика
1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1.38,795
2. Оскар Пиастри («Макларен») + 0,359
3. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,218
4. Ландо Норрис («Макларен») +1,482
5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,892
6. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +2,237
7. Шарль Леклер («Феррари») +2,347
8. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +2,568
9. Логан Сарджент («Уильямс») +2,621
10. Нико Хюлькенберг («Хаас») +3,911
11. Кевин Магнуссен («Хаас») +4,111
12. Юки Цунода («Альфа Таури») +6,780
13. Алекс Албон («Уильямс») +8,612
14. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») — не показал времени
15. Карлос Сайнс («Феррари») — не показал времени
16. Серхио Перес («Ред Булл») — не показал времени
17. Эстебан Окон («Альпин») — не показал времени
18. Пьер Гасли («Альпин») — не показал времени
19. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — не показал времени
20. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — не показал времени