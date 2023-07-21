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Сегодня, 16:17

Расселл показал лучшее время в первой практике «Гран-при Венгрии»

Мария Гусева
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Джордж Расселл.
Фото Reuters

Пилот «Мерседес» Джордж Расселл показал лучший результат в первой практике «Гран-при Венгрии». Его результат — 1 минута 38,795 секунды.

Вторым стал пилот команды «Макларен» Оскар Пиастри (отставание +0,359 секунды). Третий результат показал гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл (+1,218).

Вторая практика пройдет сегодня, 21 июля, в 18.00 по московскому времени.

Формула-1. «Гран-при Венгрии». 1-я практика

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1.38,795

2. Оскар Пиастри («Макларен») + 0,359

3. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,218

4. Ландо Норрис («Макларен») +1,482

5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,892

6. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +2,237

7. Шарль Леклер («Феррари») +2,347

8. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +2,568

9. Логан Сарджент («Уильямс») +2,621

10. Нико Хюлькенберг («Хаас») +3,911

11. Кевин Магнуссен («Хаас») +4,111

12. Юки Цунода («Альфа Таури») +6,780

13. Алекс Албон («Уильямс») +8,612

14. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») — не показал времени

15. Карлос Сайнс («Феррари») — не показал времени

16. Серхио Перес («Ред Булл») — не показал времени

17. Эстебан Окон («Альпин») — не показал времени

18. Пьер Гасли («Альпин») — не показал времени

19. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — не показал времени

20. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — не показал времени

Формула-1
Джордж Расселл
Лэнс Стролл
Оскар Пиастри
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