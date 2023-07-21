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Сегодня, 19:24

Леклер установил лучшее время по итогам второй практики «Гран-при Венгрии»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Шарль Леклер.
Фото Reuters

Пилот «Феррари» Шарль Леклер занял первое место по итогам второй сессии свободных заездов «Гран-при Венгрии».

Лучшее время монегаска — 1 минута и 17,686 секунды. Второе место занял британец Ландо Норрис («Макларен», отставание +0,015 секунды), на третьей строчке — француз Пьер Гасли («Альпин», +0,232).

Лидер личного зачета сезона-2023 и действующий чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен завершил практику на 11-й строчке с отставанием в 0,593 секунды от Леклера.

«Гран-при Венгрии» проходит с 21 по 23 июля. В субботу, 22 июля пройдут третья практика (начало в 13.30 мск) и квалификация (17.00). На воскресенье, 23 июля запланирована гонка, которая начнется в 16.00 по московскому времени.

Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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