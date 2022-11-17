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Сегодня, 18:03

Риккьярдо вернется в «Ред Булл» на должность резервного пилота

Иван Шитик
Корреспондент
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Пилот «Макларена» Даниэль Риккьярдо в следующем сезоне продолжит карьеру в «Ред Булл», пишет журналис Auto-Motor-und-Sport Михаэль Шмидт.

Риккьярдо договорился о возвращении в «Ред Булл» на должность резервного пилота. Также австралийский гонщик возьмет на себя обязанности амбассадора бренда «Ред Булл».

33-летний Риккьярдо в прошлом провел за «Ред Булл» пять сезонов и ровно 100 «Гран-при», выиграв 7 из них.

Контракт Риккьярдо с «Макларен» был рассчитан до 2023 года, однако руководство коллектива приняло решение подписать его соотечественника, чемпиона «Формулы-2» 2021 года Оскара Пиастри.

Макларен
Ред Булл
Даниэль Риккардо
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