Риккьярдо вернется в «Ред Булл» на должность резервного пилота

Пилот «Макларена» Даниэль Риккьярдо в следующем сезоне продолжит карьеру в «Ред Булл», пишет журналис Auto-Motor-und-Sport Михаэль Шмидт.

Риккьярдо договорился о возвращении в «Ред Булл» на должность резервного пилота. Также австралийский гонщик возьмет на себя обязанности амбассадора бренда «Ред Булл».

33-летний Риккьярдо в прошлом провел за «Ред Булл» пять сезонов и ровно 100 «Гран-при», выиграв 7 из них.

Контракт Риккьярдо с «Макларен» был рассчитан до 2023 года, однако руководство коллектива приняло решение подписать его соотечественника, чемпиона «Формулы-2» 2021 года Оскара Пиастри.