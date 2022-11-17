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Сегодня, 16:43

Ферстаппен: «Я никогда не был плохим напарником. Я всегда ставлю интересы команды на первое место»

Иван Шитик
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал ситуацию на «Гран-при Сан-Паулу», когда он отказался выполнить просьбу команды пропустить вперед напарника Серхио Переса.

В воскресенье между нами произошло недопонимание. Никто заранее ничего мне не говорил про обмен позициями. Мне сообщили об этом только на последнем круге, но команда должна была знать, каким будет мой ответ. После гонки мы поговорили и решили вопрос.

Конечно, сейчас понятно, что такого рода вещи мы должны были обсудить заранее. Я никогда не был плохим напарником — я всегда помогаю, и команда об этом знает. Я всегда ставлю интересы команды на первое место.

Я не собираюсь вдаваться в детали — они останутся между мной и командой. Но огорчает, что не зная факты, в прессе пишут ерунду и способствуют всем тем неправильным вещам, которые происходят в социальных сетях. Я устал от всего этого. Я не сделал ничего плохого, люди просто неправильно поняли», — цитирует Ферстаппена Motorsport.

Ред Булл
Макс Ферстаппен
Серхио Перес
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