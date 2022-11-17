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Сегодня, 20:08

Хэмилтон — о Феттеле: «Многие гонщики возвращаются, и он тоже, наверное, вернется»

Иван Шитик
Корреспондент
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Пилот «Мерседеса Льюис Хэмилтон выразил надежду, что Себастьян Феттель еще вернется в «Формулу-1».

«Если честно, у нас было немало интересных сражений. Я тут подумал, что многие гонщики возвращаются, и он тоже, наверное, вернется. Поэтому я не готов признать, что это его последняя гонка», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Феттель за карьеру одержал 53 победы, завоевал 57 поулов и 122 раза поднимался на подиум, завоевав четыре титула чемпиона мира.

Предстоящий «Гран-при Абу-Даби» станет для Феттеля 299-м в карьере.

Льюис Хэмилтон
Себастьян Феттель
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