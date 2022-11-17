Хэмилтон — о Феттеле: «Многие гонщики возвращаются, и он тоже, наверное, вернется»

Пилот «Мерседеса Льюис Хэмилтон выразил надежду, что Себастьян Феттель еще вернется в «Формулу-1».

«Если честно, у нас было немало интересных сражений. Я тут подумал, что многие гонщики возвращаются, и он тоже, наверное, вернется. Поэтому я не готов признать, что это его последняя гонка», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Феттель за карьеру одержал 53 победы, завоевал 57 поулов и 122 раза поднимался на подиум, завоевав четыре титула чемпиона мира.

Предстоящий «Гран-при Абу-Даби» станет для Феттеля 299-м в карьере.