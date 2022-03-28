Расселл: «Проиграл 30 секунд за 30 кругов. Пока «Мерседес» даже близко не может подобраться к лидерам»

Джордж Рассел заявил, что пока «Мерседес» даже близко не может подобраться к «Ред Булл» и «Феррари»

Пилот «Мерседес» Джордж Расселл оценил отставание команды от лидеров «Формулы-1».

«Я атаковал изо всех сил и очень доволен своим выступлением. Я сделал все возможное, чтобы держаться за «Ред Булл», особенно после рестарта. С гоночным темпом мы справляемся лучше, чем с квалификационным, но проблемы остаются. Если посмотреть на результат, мы проиграли 30 секунд на финише. После рестарта, думаю, мы проехали 30 кругов — вот какое у нас отставание. Пока «Мерседес» даже близко не может подобраться к соперникам. Что касается того, когда команда решит проблему — без понятия», — сказал Расселл.

На «Гран-при Саудовской Аравии» гонщик немецкой команды стал пятым, проиграв более 32 секунд лидерам. Напарник Расселла Льюис Хэмилтон финишировал на десятом месте.

Победил пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе и третье места заняли гонщики «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Мельбурне (Австралия) 8-10 апреля.