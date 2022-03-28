Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

28 марта, 12:15

Расселл: «Проиграл 30 секунд за 30 кругов. Пока «Мерседес» даже близко не может подобраться к лидерам»

Джордж Рассел заявил, что пока «Мерседес» даже близко не может подобраться к «Ред Булл» и «Феррари»
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Пилот «Мерседес» Джордж Расселл оценил отставание команды от лидеров «Формулы-1».

«Я атаковал изо всех сил и очень доволен своим выступлением. Я сделал все возможное, чтобы держаться за «Ред Булл», особенно после рестарта. С гоночным темпом мы справляемся лучше, чем с квалификационным, но проблемы остаются. Если посмотреть на результат, мы проиграли 30 секунд на финише. После рестарта, думаю, мы проехали 30 кругов — вот какое у нас отставание. Пока «Мерседес» даже близко не может подобраться к соперникам. Что касается того, когда команда решит проблему — без понятия», — сказал Расселл.

На «Гран-при Саудовской Аравии» гонщик немецкой команды стал пятым, проиграв более 32 секунд лидерам. Напарник Расселла Льюис Хэмилтон финишировал на десятом месте.

Победил пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе и третье места заняли гонщики «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Мельбурне (Австралия) 8-10 апреля.

Источник: https://www.gpfans.com/en/f1-news/78875/mercedes-only-taking-baby-steps-instead-of-giant-leaps-with-w13-russell/
Формула-1
Мерседес
Ред Булл
Феррари
Джордж Расселл
0
Читайте также
Бузова пришла на спортивное ТВ: сказала, что ей нравится «мальчик из «Динамо». Обошлось без скандала
Алчный безумец, ненавидевший белых. Каким был отец сестер Уильямс, за роль которого Уиллу Смиту дали «Оскар»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Перес объяснил, почему не смог удержать первое место на «Гран-при Саудовской Аравии»

Гасли: «Последние 15 кругов я кричал от боли и просто был рад закончить гонку»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости