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28 марта, 14:17

Гасли: «Последние 15 кругов я кричал от боли и просто был рад закончить гонку»

Гасли рассказал, что страдал от боли в животе во время гонки «Гран-при Саудовской Аравии»
Екатерина Савостина
Корреспондент
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Пьер Гасли.
Фото AFP

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли подвел итоги «Гран-при Саудовской Аравии» и рассказал о трудностях, с которыми столкнулся во время гонки.

«Должен сказать, я не особо доволен. Мне очень не повезло с моментом заезда в боксы. Как только я выехал с пит-лейн, появилась машина безопасности и я опустился на 14-е место. В итоге мы пробились на восьмую позицию, так что да, можно сказать, что мы довольны.

Для меня последние 15 кругов стали самыми болезненными в карьере. Не знаю, что случилось с кишечником, но я умирал в болиде. Я кричал от боли и просто был рад закончить гонку. В каждом повороте меня как будто кто-то колол изнутри. Не очень приятно. Уже посетил врача, но пока не знаю, что это было», — приводит слова Гасли The Race.

Победил пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Замкнул тройку его напарник Карлос Сайнс.

Источник: https://the-race.com/formula-1/gasly-screaming-in-pain-from-intestines-during-saudi-gp/
Формула-1
Альфа Таури
Пьер Гасли
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