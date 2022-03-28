Гасли: «Последние 15 кругов я кричал от боли и просто был рад закончить гонку»

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли подвел итоги «Гран-при Саудовской Аравии» и рассказал о трудностях, с которыми столкнулся во время гонки.

«Должен сказать, я не особо доволен. Мне очень не повезло с моментом заезда в боксы. Как только я выехал с пит-лейн, появилась машина безопасности и я опустился на 14-е место. В итоге мы пробились на восьмую позицию, так что да, можно сказать, что мы довольны.

Для меня последние 15 кругов стали самыми болезненными в карьере. Не знаю, что случилось с кишечником, но я умирал в болиде. Я кричал от боли и просто был рад закончить гонку. В каждом повороте меня как будто кто-то колол изнутри. Не очень приятно. Уже посетил врача, но пока не знаю, что это было», — приводит слова Гасли The Race.

Победил пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Замкнул тройку его напарник Карлос Сайнс.