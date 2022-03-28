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28 марта, 11:48

Перес объяснил, почему не смог удержать первое место на «Гран-при Саудовской Аравии»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал итоги «Гран-при Саудовской Аравии».

«Я думаю, что иногда, когда тебе не везет, ты не можешь выиграть гонку, особенно на таких сумасшедших трассах, как эта, это сбивает тебя с ног. В первом отрезке я доминировал, комфортно лидировал и контролировал ход гонки, но, к сожалению, этого оказалось недостаточно.

Сначала был вызван автомобиль безопасности, и я потерял позицию, а затем из-за машины безопасности я проиграл Карлосу Сайнсу. Это было худшее время сразу после моего пит-стопа, и после этого вернуть себе первую позицию было невозможно", — приводит слова Переса Motorsportweek.

Пилот «Ред Булл» завоевал свою первую поул-позицию в Джидде и лидировал на протяжении первого круга, прежде чем заехал в пит-стоп. Несколько мгновений спустя пилот «Уильямс» Николас Латифи врезался в стену на выходе из последнего поворота, что вызвало появление автомобиля безопасности.

В условиях снижения скорости Шарль Леклерк, Макс Ферстаппен и Карлос Сайнц смогли провести обязательные пит-стопы и опередить бывшего лидера Переса. Он продолжал удерживать четвертое место до конца гонки.

Победил на «Гран-при Саудовской Аравии» напарник Переса Макс Ферстаппен. Вторым стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Замкнул тройку еще один пилот «Феррари», Карлос Сайнс.

Источник: https://www.motorsportweek.com/2022/03/28/perez-had-everything-under-control-before-safety-car/
Формула-1
Ред Булл
Серхио Перес
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