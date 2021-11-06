Расселл потеряет пять позиций на старте «Гран-при Мексики» из-за замены коробки передач
06:36
Пилот «Уильямса» Джордж Расселл потеряет пять позиций на стартовой решетке «Гран-при Мексики», сообщает журналист BBC Эндрю Бенсон со ссылкой на официальный отчет технической делегации «Формулы-1».
Британец получил штраф из-за замены коробки передач после второй свободной практики.
Five-place grid penalty imminent for Williams driver George Russell following his gearbox problem in second practice pic.twitter.com/ZDNX7T7loM— Andrew Benson (@andrewbensonf1) November 6, 2021
«Гран-при Мексики» проходит с 5 по 7 ноября. Гонка состоится 7 ноября, начало — в 22.00 (мск).
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