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Расселл потеряет пять позиций на старте «Гран-при Мексики» из-за замены коробки передач

06:36
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Пилот «Уильямса» Джордж Расселл потеряет пять позиций на стартовой решетке «Гран-при Мексики», сообщает журналист BBC Эндрю Бенсон со ссылкой на официальный отчет технической делегации «Формулы-1».

Британец получил штраф из-за замены коробки передач после второй свободной практики.

«Гран-при Мексики» проходит с 5 по 7 ноября. Гонка состоится 7 ноября, начало — в 22.00 (мск).

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Иван Торопцев все материалы автора
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