Расселл потеряет пять позиций на старте «Гран-при Мексики» из-за замены коробки передач

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл потеряет пять позиций на стартовой решетке «Гран-при Мексики», сообщает журналист BBC Эндрю Бенсон со ссылкой на официальный отчет технической делегации «Формулы-1».

Британец получил штраф из-за замены коробки передач после второй свободной практики.

Five-place grid penalty imminent for Williams driver George Russell following his gearbox problem in second practice pic.twitter.com/ZDNX7T7loM — Andrew Benson (@andrewbensonf1) November 6, 2021

«Гран-при Мексики» проходит с 5 по 7 ноября. Гонка состоится 7 ноября, начало — в 22.00 (мск).