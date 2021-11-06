Мазепин заявил, что «Хаасу» нужно улучшить баланс болида на «Гран-при Мексики»

Пилот «Хааса» Никита Мазепин подвел итоги первого дня «Гран-при Мексики».

«Было сложно. В первой практике складывалось ощущение, что мы находимся на трассе городского типа, весь шлем был в песке. В остальном, я продолжаю привыкать к трассе в Мексике, мы работаем с максимальным уровнем прижимной силы, но этого, по ощущениям, все равно не хватает. Мы понимали, с чем столкнемся — я посмотрел много записей с бортовых камер и послушал много брифингов инженеров с гонщиками. Все идет так, как мы ожидали, но нам все еще нужно поработать над балансом болида», — приводит официальный сайт «Хааса» слова Мазепина.

«Гран-при Мексики» проходит с 5 по 7 ноября. В первой свободной практике Мазепин показал худший, 20-й результат, во второй практике россиянин стал 19-м.