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Мазепин заявил, что «Хаасу» нужно улучшить баланс болида на «Гран-при Мексики»

06:59

Пилот «Хааса» Никита Мазепин подвел итоги первого дня «Гран-при Мексики».

«Было сложно. В первой практике складывалось ощущение, что мы находимся на трассе городского типа, весь шлем был в песке. В остальном, я продолжаю привыкать к трассе в Мексике, мы работаем с максимальным уровнем прижимной силы, но этого, по ощущениям, все равно не хватает. Мы понимали, с чем столкнемся — я посмотрел много записей с бортовых камер и послушал много брифингов инженеров с гонщиками. Все идет так, как мы ожидали, но нам все еще нужно поработать над балансом болида», — приводит официальный сайт «Хааса» слова Мазепина.

«Гран-при Мексики» проходит с 5 по 7 ноября. В первой свободной практике Мазепин показал худший, 20-й результат, во второй практике россиянин стал 19-м.

Дополнительная информация:

https://www.haasf1team.com/news/mexico-city-grand-prix-friday-recap

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Иван Торопцев все материалы автора
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