«Формула-1» подписала контракт на проведение «Гран-при Китая» до 2025 года

«Формула-1» подписала контракт на проведение «Гран-при Китая». Соглашение рассчитано на три года, однако в следующем сезоне гонки там не будет. Таким образом, «Гран-при Китая» пройдут в 2023, 2024 и 2025 годах.

«Мы рады объявить о соглашении, по которому будем проводить гонки в Шанхае до 2025 года — это отличная новость для всех наших болельщиков в Китае.

Все мы разочарованы, что не смогли включить Китай в календарь 2022 года из-за продолжающейся пандемии, но этап вернётся в календарь, как только позволят условия. Мы с нетерпением ждем возможности как можно скорее встретиться с китайскими болельщиками", — приводит F1 News слова президента и исполнительного директора «Формулы-1» Стефано Доменикали.