Рассел объяснил, что привело к аварии на «Гран-при Великобритании»

Пилот «Мерседес» Джордж Расселл объяснил, что привело к аварии на старте «Гран-при Великобритании».

«Я рад, что с Чжоу все в порядке. Очевидно, что это была невероятно страшная авария. Мы рисковали, стартуя на шинах Hard, а сцепления с трассой не было вообще. Я просто был очень медленным на старте. Следующее, что я помню, это то, что в меня врезался сзади Чжоу, и на этом игра была закончена», — приводит слова Рассела RacingNews365.

Уже на первом круге гонки произошла серьезная авария. Машина пилота «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу перевернулась и на полной скорости вылетела с трассы. Гонка была остановлена красными флагами, а китайский пилот был немедленно отправлен в больницу. Медицинское обследование показало, что он избежал серьезных травм.

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс выиграл «Гран-при Великобритании». Вторым стал Срехио Перес из «Ред Булл», третьим — Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».