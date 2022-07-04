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Сегодня, 14:38

Рассел объяснил, что привело к аварии на «Гран-при Великобритании»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Мерседес» Джордж Расселл объяснил, что привело к аварии на старте «Гран-при Великобритании».

«Я рад, что с Чжоу все в порядке. Очевидно, что это была невероятно страшная авария. Мы рисковали, стартуя на шинах Hard, а сцепления с трассой не было вообще. Я просто был очень медленным на старте. Следующее, что я помню, это то, что в меня врезался сзади Чжоу, и на этом игра была закончена», — приводит слова Рассела RacingNews365.

Уже на первом круге гонки произошла серьезная авария. Машина пилота «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу перевернулась и на полной скорости вылетела с трассы. Гонка была остановлена красными флагами, а китайский пилот был немедленно отправлен в больницу. Медицинское обследование показало, что он избежал серьезных травм.

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс выиграл «Гран-при Великобритании». Вторым стал Срехио Перес из «Ред Булл», третьим — Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

Источник: https://racingnews365.com/russell-explains-what-led-to-incredibly-scary-zhou-crash
Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
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