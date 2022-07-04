Гонки во Франции и Бельгии не вернутся в календарь «Формулы-1» в 2023 году

«Гран-при Франции» и «Гран-при Бельгии» будут исключены из календаря «Формулы-1» в 2023 году, сообщает De Telegraaf.

В следующем сезоне руководство чемпионата планирует провести 23 или 24 гонки, в зависимости от того, как будет складываться ситуация с коронавирусом в Китае и сможет ли эта страна принять у себя этап чемпионата.

Что касается «Гран-при Бельгии», то этап в «Спа» еще имеет шансы остаться в календаре, однако для этого необходимо, чтобы по какой-то причине не состоялась гонка в ЮАР.

Сезон должен будет начаться 5 марта на «Гран-при Бахрейна», а закончится традиционно на «Гран-при Абу-Даби» уже в декабре. Также календарь будет составляться по региональному признаку проведения «Гран-при», чтобы облегчить командам ситуацию с логистикой.