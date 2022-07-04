Пилот «Макларена» Норрис — о «Гран-при Великобритании»: «Чувствую, что мы заслужили 5-е место»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал итоги «Гран-при Великобритании» «Формулы-1».

«Рад слышать, что гонщики в порядке после того инцидента на первом круге, — цитирует Норриса официальный сайт «Макларена». — Всегда неприятно видеть подобную аварию, поэтому я рад, что оборудование безопасности выполнило свою работу должным образом. Это была достойная гонка. Я чувствую, что мы заслужили 5-е место, но, к сожалению, мы проиграли на последнем пит-стопе. Я не раздражен, думаю, что у нас все еще есть несколько хороших очков, но это могло бы быть еще одно место. Было здорово увидеть британских фанатов в эти выходные, они были великолепны все выходные, будь то дождь или солнце. Я уже не могу дождаться, когда вернусь в следующем году!»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс выиграл «Гран-при Великобритании» «Формулы-1». Для испанца эта победа стала первой в карьере в «Ф-1». Вторым стал Срехио Перес на «Ред Булл», третьим — Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Норрис занял 6-е место.

Отметим, что уже на первом круге гонки произошла серьезная авария. Машина пилота «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу перевернулась и на полной скорости вылетела с трассы. Гонка была остановлена красными флагами, а китайский пилот был немедленно отправлен в больницу. Медицинское обследование показало, что он избежал серьезных травм.