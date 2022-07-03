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Сегодня, 18:46

Пилот «Альфа Ромео» был отпущен из медицинского центра после аварии на «Гран-при Великобритании»

Иван Шитик
Корреспондент
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Пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу был отпущен из медицинского центра после аварии на «Гран-при Великобритании». Отмечается, что обследование не выявило серьезных проблем со здоровьем у китайского пилота, сообщает Autosport.

Чжоу попал в серьезную аварию на первом круге гонки. Его автомобиль перевернулся и на большой скорости вылетел с трассы.

Машина после удара перевернулась кверху днищем, заскользила на дуге безопасности, затем начала кувыркаться в гравии и перелетела барьер из шин. Болид ударился о металлическое ограждение и замер на боку.

Гонщик смог покинуть болид только с помощью маршалов и медицинских работников. Он был сразу отправлен в медицинский центр на обследование.

Альфа Ромео
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