Пилот «Альфа Ромео» был отпущен из медицинского центра после аварии на «Гран-при Великобритании»

Пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу был отпущен из медицинского центра после аварии на «Гран-при Великобритании». Отмечается, что обследование не выявило серьезных проблем со здоровьем у китайского пилота, сообщает Autosport.

Чжоу попал в серьезную аварию на первом круге гонки. Его автомобиль перевернулся и на большой скорости вылетел с трассы.

Машина после удара перевернулась кверху днищем, заскользила на дуге безопасности, затем начала кувыркаться в гравии и перелетела барьер из шин. Болид ударился о металлическое ограждение и замер на боку.

Гонщик смог покинуть болид только с помощью маршалов и медицинских работников. Он был сразу отправлен в медицинский центр на обследование.