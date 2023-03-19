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19 марта, 23:17

Перес: «Появление машины безопасности вновь пыталось отобрать у нас победу, но я наконец-то выиграл»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал свою победу на «Гран-при Саудовской Аравии».

«Все оказалось сложнее, чем ожидалось, из-за машины безопасности. Но мы действительно здорово отработали на первом отрезке. Появление машины безопасности вновь пыталось отобрать у нас победу — но не в этот раз. И я наконец-то выиграл. Команда проделала фантастическую работу — парни так усердно трудились по ходу уик-энда, было много механических проблем. И я очень рад за них — теперь время праздновать. Главное, что у нас самая быстрая машина, и я этому рад.

Важно то, что у нас и правда очень быстрая, самая быстрая машина, и я этому рад. Хотя нам еще нужно поработать над стартами — мы изменили процедуру, и теперь нужно оптимизировать процесс, чтобы в будущем проводить старты лучше», — приводит слова Переса Sky Sports.

Второе место в гонке занял его сокомандник Макс Ферстаппен. Тройку лучших замкнул пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, но затем он получил штраф и опустился на четвертую строчку, а на третью поднялся гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл.

Формула-1
Ред Булл
Серхио Перес
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