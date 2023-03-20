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Сегодня, 01:32

Алонсо вернулся на третье место «Гран-при Саудовской Аравии». Его штраф был отменен

Сергей Разин
корреспондент
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Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо вернулся на подиум «Гран-при Саудовской Аравии».

Изначально Алонсо получил пятисекундный штраф за некорректное положение машины на старте и такой же штраф за то, что на пит-стопе механик «Астон Мартин» коснулся машины задним домкратом. После этого Алонсо, финишировавший третьим, переместился на четвертое место.

«Астон Мартин» запросил разбирательство по поводу штрафа и указал на семь случаев, когда другие команды отбывали такой же штраф и механики так же касались машин задним домкратом, что не приводило к штрафу. Стюарды согласились, что в таком случае нельзя говорить о договоренности между ФИА и командами, что использование домкрата считается работой над машиной. Поэтому судьи отменили собственное решение о 10-секундном штрафе.

Формула-1
Астон Мартин
Фернандо Алонсо
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