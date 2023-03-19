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19 марта, 22:52

Ферстаппен: «Прорываться через пелотон было очень непросто — но мы отыгрались, я рад»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги «Гран-при Саудовской Аравии», на котором занял второе место.

«Да, прорываться через пелотон было очень непросто. На первом секторе, в начале гонки, было очень трудно преследовать соперников, машина часто начиналась скользить по трассе. Но как только я сумел разобраться с ними по одному, то сумел поймать неплохой ритм. И конечно я доволен тем, что попал на подиум. Мы очень здорово отыгрались, я этому рад», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес выиграл «Гран-при Саудовской Аравии». Тройку лучших замкнул пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, но затем он получил штраф и опустился на четвертую строчку, а на третью поднялся гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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