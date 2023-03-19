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19 марта, 21:59

Алонсо лишился подиума на «Гран-при Саудовской Аравии» из-за десятисекундного штрафа

Ана Горшкова
Корреспондент
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Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо получил штраф после финиша «Гран-при Саудовской Аравии».

К результату 41-летнего пилота добавили 10 секунд за некорректное отбытие первого штрафа. Испанец получил пятисекундный штраф за некорректное положение машины на старте гонки и отбыл его на первом пит-стопе. Однако во время отбывания наказания механик «Астон Мартин» коснулся машины задним домкратом, что является нарушением правил.

Испанец опустился с третьего места на четвертое, на подиум поднялся пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

Формула-1
Астон Мартин
Мерседес
Джордж Расселл
Фернандо Алонсо
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