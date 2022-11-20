Ферстаппен: «Это 15-я победа в сезоне, просто невероятно»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги «Гран-при Абу-Даби».

Действующий чемпион мира выиграл последний «Гран-при» в сезоне и 15-й в этом году.

«Это 15-я победа в сезоне, просто невероятно. Сезон получился классными — было здорово работать вместе с командой и добиться чего-то подобного. Думаю, повторить нечто подобное будет невероятно трудно, хотя с другой стороны это придает дополнительную мотивацию постараться как можно лучше провести и следующий сезон», — сказал Ферстаппен Sky Sports.

Заключительный этап чемпионата «Формулы-1» — «Гран-при Абу-Даби», который прошел на трассе «Яс Марина».