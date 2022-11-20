Ферстаппен выиграл «Гран-при Абу-Даби», Леклер стал вторым

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем заключительной гонки «Формулы-1» сезона-2022 — «Гран-при Абу-Даби».

Второе место занял представитель «Феррари» Шарль Леклер. Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес замкнул тройку лидеров.

По итогам сезона Леклер завоевал второе место в «Ф-1», опередив Переса благодаря набранным очкам в заключительной гонке.

Для гонщика «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля, занявшего 10 место, эта гонка стала последней в карьере. Всего на его счету 16 сезонов в «Формуле-1».

ОАЭ

Чемпионат мира

22-й этап

«Гран-при Абу-Даби»

1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — 1:38:34.044

2. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — отставание 8,771

3. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 10,093

4. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 24,892

5. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 35,888

6. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 56,234

7. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 57,240

8. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 76,931

9. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 83,268

10. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 83,898

11. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 89,371

12. Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo) — 1круг

13. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 1круг

14. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1 круг

15. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг

16. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 1круг

17. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1 круг

Не финишировали: Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes), Николас Латифи (Канада, Williams), Фернандо Алонсо (Испания, Alpine)

Личный зачет: 1. Макс Ферстаппен — 454. 2. Шарль Леклер — 308. 3. Серхио Перес — 305. 4. Джордж Расселл — 275. 5. Карлос Сайнс — 246. 6. Льюис Хэмилтон — 240. 7. Ландо Норрис — 122. 8. Эстебан Окон — 92. 9. Фернандо Алонсо — 81. 10. Валттери Боттас — 49. 11. Даниэл Риккьярдо — 37. 12. Себастьян Феттель — 37. 13. Кевин Магнуссен — 25. 14. Пьер Гасли — 23. 15. Ленс Стролл — 18. 16. Юки Цунода — 12. 17. Мик Шумахер — 12. 18. Гуаньюй Чжоу — 6. 19. Александр Албон — 4. 20. Николас Латифи — 2. 21. Ник де Врис — 2. 22. Нико Хюлькенберг — 0.

Кубок конструкторов: 1. Red Bull — 759. 2. Ferrari — 554. 3. Mercedes — 515. 4. Alpine — 173. 5. McLaren — 159. 6. Alfa Romeo — 55. 7. Aston Martin — 55. 8. Haas — 37. 9. AlphaTauri — 35. 10. Williams — 8.