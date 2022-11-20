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Сегодня, 18:45

Леклер: «Понимал, что наш единственный шанс победить Переса — это альтернативная стратегия»

Иван Шитик
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги «Гран-при Абу-Даби».

Финиш на втором месте позволил Леклеру опередить Серхио Переса из «Ред Булла» в борьбе за вторую строчку в общем зачете.

«Мы провели превосходную гонку. Я понимал, что наш единственный шанс победить Переса — это альтернативная стратегия и работа с отрывами, и это сработало. У нас получилось исполнить стратегию с одним пит-стопом, так что я очень доволен.

Очень надеюсь, что в следующем году мы сможем сделать шаг вперед и побороться за чемпионский титул. Однако с учетом того, где мы находились раньше, этот сезон все равно стал шагом вперед», — сказал Леклер Sky Sports.

До «Гран-при Абу-Даби» Леклер заработал 290 очков, как и пилот «Ред Булл» Серхио Перес. В последней гонке сезона пилот Скудерии финишировал вторым, его соперник стал третьим.

Вице-чемпионство — лучшее достижение Леклера в «Ф-1». В 2019 году монегаск стал четвертым по итогам года.

Феррари
Шарль Леклер
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