Ландо Норрис об авариях на «Гран-при Австралии»: «Нам нужны шины, которые будут давать больше сцепления с трассой»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о причинах провала рестарта «Гран-при Австралии», который закончился сразу несколькими авариями.

«У нас были установлены шины «софт», прогретые до температуры 65 градусов — и я просто не могу описать, насколько слабым в таких условиях является сцепление машины с трассой. Именно поэтому вы видели, как первом повороте люди блокировали колеса и просто уезжали по прямой… сцепление с трассой практически отсутствует, из-за чего приходится максимально рано тормозить, что в свою очередь приводит к хаосу и различным инцидентам, авариям.

Если бы шины давали нам хоть какое-то сцепление колес с трассой, то я думаю, что мы могли бы увидеть хорошую гонку — без всего этого хаоса. Нам нужны шины, которые будут давать больше сцепления с трассой», — приводит слова Норриса F1i.com.

Ранее FIA открыла тендер на поставку покрышек с сезона-2025. Конкурс покрывает период с 2025 по 2027 год с опцией продления на сезон-2028.

С 2011 года единственным поставщиком шин для «Ф-1» является «Пирелли», действующий контракт истекает в конце следующего сезона.