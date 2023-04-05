Ральф Шумахер: «Не думаю, что «Феррари» удастся сократить отставание»

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер поделился мнением о перспективах «Феррари» в нынешнем сезоне.

«Может ли «Феррари» сократить отставание? Я так не думаю. Мне кажется, у «Феррари» по-прежнему есть проблемы с надежностью, выносливостью. И прямо сейчас изменить концепцию болида им будет очень непросто. Не стоит забывать и о действующем ограничении бюджетов команд. Так что у команд на самом деле не так много возможностей тратить деньги. В прошлом году мы уже видели, как «Феррари» очень сильно начала сезон, и чем потом все закончилось. Так что у Фредерика Вассера много работы», — приводит слова Шумахера GP Fans.

«Феррари» занимает четвертое место в Кубке конструкторов, набрав в трех гонках 26 очков. Лидирует «Ред Булл» — 123 очка.