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Сегодня, 15:17

Ральф Шумахер: «Не думаю, что «Феррари» удастся сократить отставание»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер поделился мнением о перспективах «Феррари» в нынешнем сезоне.

«Может ли «Феррари» сократить отставание? Я так не думаю. Мне кажется, у «Феррари» по-прежнему есть проблемы с надежностью, выносливостью. И прямо сейчас изменить концепцию болида им будет очень непросто. Не стоит забывать и о действующем ограничении бюджетов команд. Так что у команд на самом деле не так много возможностей тратить деньги. В прошлом году мы уже видели, как «Феррари» очень сильно начала сезон, и чем потом все закончилось. Так что у Фредерика Вассера много работы», — приводит слова Шумахера GP Fans.

«Феррари» занимает четвертое место в Кубке конструкторов, набрав в трех гонках 26 очков. Лидирует «Ред Булл» — 123 очка.

Формула-1
Феррари
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