Организаторы «Гран-при Венгрии» планируют масштабное обновление инфраструктуры

Организаторы «Гран-при Венгрии» готовят план обновления инфраструктуры на автодроме «Хунгароринг».

«Нынешняя инфраструктура больше не отвечает требованиям «Формулы-1». Нужно переработать все — от размера боксов до ширины паддока и главного здания. Мы обсуждаем продление контракта до 2032 года с дополнительной опцией продления еще на 5 лет. Среди европейских этапов у нас будет самый продолжительный контракт», — сказал директор «Хунгароринга» Зольт Гюлай.

Как сообщает GP Today, в рамках обновлений планируется построить новый комплекс паддока — в том числе обновив главный вход, построить новую вышку для дирекции гонки и построить главную трибуну на 10000 человек. Ожидается, что все работы будут закончены к 2026 году.

Нынешний контракт на проведение «Гран-при Венгрии» рассчитан до конца 2027 года. Этап «Ф-1» в Модьороде проводится на Хунгароринге ежегодно с 1986 года.