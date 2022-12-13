Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Р§Рњ 2022
Главная
Авто-мото
Формула-1

13 декабря, 20:30

Леклер: «Я работал с Вассером с юниорских серий, у нас всегда были хорошие отношения»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал присоединение Фредерика Вассера к итальянскому коллективу в качестве руководителя.

«Я работал с Фредом с юниорских серий. Он поверил в меня, и у нас всегда были хорошие отношения, хотя это не повлияло ни на одно из решений. Он всегда был очень прямолинеен и честен. И это то, что мне очень нравится в нем», — приводит слова Леклера Racingnews365.

Леклер дебютировал в «Формуле-1» под руководством Вассера в «Заубер» в 2018 году. Французский специалист с 2017 года был руководителем команды, которая сейчас выступает под брендом «Альфа Ромео».

Источник: Racingnews365
Феррари
Шарль Леклер
0
Читайте также
Тренер Гана снова в восторге от Павловича: «Бьет, как глухой. Он новый царь ММА»
Ягр еще играет! В 50 лет набирает очки и приносит пользу
СМИ узнали об ответе Кремля на потолок цен на российскую нефть
Sky News: жители Херсона пожаловались, что при украинских войсках жизнь стала хуже
Захарова упрекнула западные СМИ за молчание о крупнейшем разливе нефти в США
В ЛНР обнаружили останки погибших от фосфорного снаряда матери и ребенка
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вассер прокомментировал свое назначение на пост руководителя «Феррари»

Ферстаппен: «Если мои дети захотят заниматься гонками, я буду подходить к этому иначе, нежели мой отец»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости