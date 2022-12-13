Леклер: «Я работал с Вассером с юниорских серий, у нас всегда были хорошие отношения»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал присоединение Фредерика Вассера к итальянскому коллективу в качестве руководителя.

«Я работал с Фредом с юниорских серий. Он поверил в меня, и у нас всегда были хорошие отношения, хотя это не повлияло ни на одно из решений. Он всегда был очень прямолинеен и честен. И это то, что мне очень нравится в нем», — приводит слова Леклера Racingnews365.

Леклер дебютировал в «Формуле-1» под руководством Вассера в «Заубер» в 2018 году. Французский специалист с 2017 года был руководителем команды, которая сейчас выступает под брендом «Альфа Ромео».