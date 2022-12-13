Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Р§Рњ 2022
Главная
Авто-мото
Формула-1

13 декабря, 20:11

Вассер прокомментировал свое назначение на пост руководителя «Феррари»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Французский специалист Фредерик Вассер высказался по поводу своего назначения на пост руководителя «Феррари».

«Для меня большая честь и радость возглавить «Феррари» в качестве директора команды. Как для человека, всю жизнь увлекающегося автоспортом, «Феррари» всегда представляла для меня вершину гоночного мира. Я с нетерпением жду начала работы с талантливой и по-настоящему страстной командой в Маранелло, чтобы чтить историю и наследие «Скудерии» и радовать наших тифози по всему миру», — приводит слова Вассера пресс-служба команды.

Он займет должность руководителя «Феррари» с 9 января 2023 года. На этом посту Вассер сменил Маттиа Бинотту. С 2017 года Вассер был руководителем «Заубера», который сейчас выступает под брендом «Альфа Ромео».

В сезоне-2022 «Феррари» заняла второе место в Кубке конструкторов, набрав 554 очка. «Альфа Ромео» заняла шестую строчку (55 очков). Чемпионом стал «Ред Булл» (759 очков).

Источник: Сайт Феррари
Формула-1
Феррари
0
Читайте также
Ягр еще играет! В 50 лет набирает очки и приносит пользу
Тренер Гана снова в восторге от Павловича: «Бьет, как глухой. Он новый царь ММА»
СМИ узнали об ответе Кремля на потолок цен на российскую нефть
Sky News: жители Херсона пожаловались, что при украинских войсках жизнь стала хуже
Захарова упрекнула западные СМИ за молчание о крупнейшем разливе нефти в США
В ЛНР обнаружили останки погибших от фосфорного снаряда матери и ребенка
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Андреас Зайдль официально возглавил Sauber Group

Леклер: «Я работал с Вассером с юниорских серий, у нас всегда были хорошие отношения»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости