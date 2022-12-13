Ферстаппен: «Если мои дети захотят заниматься гонками, я буду подходить к этому иначе, нежели мой отец»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что не станет слишком активно участвовать в спортивной жизни своих детей, как его отец Йос Ферстаппен.

«Я определенно хочу детей. Если они захотят заниматься гонками, это прекрасно. Но я думаю, что стал бы подходить к этому иначе, нежели мой отец. Конечно, сейчас легко говорить, потому что у меня нет детей. Может, потом я буду думать по-другому. Он все делал ради меня: настраивал моторы, готовил карты. Мне сложно представить себя делающим это.

По крайней мере, я собираюсь заставлять своих детей участвовать в гонках. Они сами должны этого захотеть. А если собираешься заниматься этим со своим сыном или дочерью, то вряд ли сам продолжишь выступать в «Формуле-1», — сказал нидерландский автогонщик.

Ферстаппен является двукратным чемпионом «Формулы-1» в сезонах-2021 и 2022.