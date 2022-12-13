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Сегодня, 11:49

«Феррари» объявила о назначении Вассера новым руководителем команды

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Французский специалист Фредерик Вассер займет должность руководителя «Феррари» с 9 января 2023 года.

«Мы рады приветствовать Фреда Вассера в «Феррари» в качестве руководителя нашей команды. На протяжении всей своей карьеры он успешно сочетал свои технические преимущества опытного инженера с постоянной способностью выявлять лучшие качества в своих гонщиках и командах. Такой подход и его лидерство — это то, что нам нужно, чтобы продвигать «Феррари» вперед с удвоенной энергией», — заявил генеральный директор «Феррари» Бенедетто Винья на официальном сайте итальянской команды.

Вассер заявил, что для него как человека, который всю жизнь увлечен автоспортом, «Феррари» всегда являлась вершиной гоночного мира.

На посту руководителя «Феррари» он сменил Маттиа Бинотту.

Вассер был назначен руководителем «Заубера», который сейчас выступает под брендом «Альфа Ромео, в 2017 году.

В сезоне-2022 «Альфа Ромео» заняла заняла шестое место в Кубке Конструкторов, набрав 55 очков. Чемпионом стал «Ред Булл» (759 очков).

В сезоне-2022 «Феррари» заняла второе место в Кубке Конструкторов, набрав 554 очка. «Альфа Ромео» заняла шестую строчку (55 очков). Чемпионом стал «Ред Булл» (759 очков).

Источник: https://www.ferrari.com/en-EN/corporate/articles/fred-vasseur-appointed-scuderia-ferrari-team-principal?fbclid=PAAaaj8C-nFK5ylduRHBZx27oUuB6eX6H5HxVp9X1Q_pnvmZ6vvkoEVKCruac
Формула-1
Феррари
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