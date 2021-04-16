Первая практика «Гран-при Эмилии-Романьи» закончилась аварией Мазепина

Российский пилот «Хаас» Никита Мазепин попал в аварию в конце первой сессии свободных заездов «Гран-при Эмилии-Романьи».

Мазепин неудачно вышел из предпоследнего поворота трассы в Имоле. Его болид развернуло, после чего он врезался в ограждение. После аварии на трассе появились красные флаги.

Никита Мазепин после аварии в превой практике «Гран-при Эмилии-Романьи». Фото Sky Sports

Отметим, что в начале первой практики машину россиянина развернуло в том же месте.

Мазепин занял 18-е место по итогам сессии, опередив своего партнера по команде, Мика Шумахера, который стал 19-м.

«Гран-при Эмилии-Романьи» проходит с 16 по 18 апреля.