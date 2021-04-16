Пользователи соцсетей шутят о разворотах Мазепина в «Ф-1»: меняют местами с Загитовой и делают мемы

Российский гонщик «Хаас» Никита Мазепин дважды развернулся во время первой сессии свободных заездов второго этапа сезона-2021 «Формулы-1» в Имоле.

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на это событие, публикуя шутки и мемы. Напомним, болид Мазепина несколько раз разворачивало во время свободных практик и квалификации первого этапа в Бахрейне, а на первом круге гонки россиянин попал в аварию после разворота и сошел с дистанции.

Mofoe: «Я уже устал от незаслуженного хэйта в сторону Мазепина. Дайте ему шанс, он заслужил. Он бьет рекорды направо и налево. Я не думал, что в этот раз он развернется еще быстрее, чем в Бахрейне, но он снова доказал, как я ошибался насчет него. Вперед, Никита, ломай все барьеры!»

FanEricsson: «Поменяйте его местами с Алиной Загитовой, пожалуйста. Даже она крутилась бы на трассе меньше, чем Мазепин».

ADuvsLife: «Мазепин хочет установить рекорд по разворотам в каждой сессии на каждом этапе в этом сезоне?»

VoicelessRebel7: «Я смотрю, Мазепин снова взялся за свое. Я люблю смеяться над ним, но я живу в США, у нас уже почти полтретьего ночи, я очень хочу спать».

Пользователь Varun предложил установить на болид Мазепина вспомогательное колесо.

Just needs FIA's clearance on this pic.twitter.com/feECtthODO — Varun (@varunavatar) April 16, 2021

«Ему обязательно нужно добиться разрешения от ФИА, чтобы установить это» — написал Varun.

AliCfc2005 выложил фото, на котором Мазепин изображен в виде спиннера.

«Тут не нужно лишних слов», — написал пользователь.

Mikkel_Qvist69 сравнил Мазепина с контейнеровозом «Эвер Гивен», который перекрыл Суэцкий канал в марте нынешнего года.

А Kartenkaro опубликовала шуточное GIF-изображение, на котором руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер раскручивает карт, в котором сидит Мазепин.