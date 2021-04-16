Мазепина развернуло на первой практике «Гран-при Эмилии-Романьи». Фото

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин не справился с одним из поворотов на первой практике «Гран-при Эмилии-Романьи».

Гонщика развернуло и он вылетел в гравий. Затем Мазепин продолжил движение и вернулся в боксы. Там он провел некоторое время и продолжил заезд.

Напомним, что в своей дебютной гонке в «Формуле-1» на «Гран-при Бахрейна» Мазепин попал в аварию на первом круге. На днях россиянин заявил, что больше не допустит разворотов после этой ошибки.

Перед квалификацией «Гран-при Эмилии-Романьи» состоится минута молчания в память принца Филиппа, который умер в возрасте 99 лет.