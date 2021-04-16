Мазепина развернуло на первой практике «Гран-при Эмилии-Романьи». Фото
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин не справился с одним из поворотов на первой практике «Гран-при Эмилии-Романьи».
Гонщика развернуло и он вылетел в гравий. Затем Мазепин продолжил движение и вернулся в боксы. Там он провел некоторое время и продолжил заезд.
Напомним, что в своей дебютной гонке в «Формуле-1» на «Гран-при Бахрейна» Мазепин попал в аварию на первом круге. На днях россиянин заявил, что больше не допустит разворотов после этой ошибки.
Перед квалификацией «Гран-при Эмилии-Романьи» состоится минута молчания в память принца Филиппа, который умер в возрасте 99 лет.
An early spin for Nikita Mazepin in his first European FP1— Formula 1 (@F1) April 16, 2021
Meanwhile, Lewis Hamilton goes quickest just over ten minutes into the session ??#ImolaGP ?? #F1 pic.twitter.com/zWGcRZ20O8
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