Мазепин занял 18-е место в первой практике «Гран-при Эмилии-Романьи»

Российский гонщик «Хаас» Никита Мазепин показал 18-й результат по итогам первой сессии свободных заездов «Гран-при Эмилии-Романьи».

Лучшее время показал пилот «Мерседес» Валттери Боттас — 1.16,564. Второе место — у партнера Боттаса по команде, Льюиса Хэмилтона (+0,048 секунды), третьим стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (+0,058). Мазепин уступил времени Боттаса 2,259 секунды. Партнер россиянина по команде, Мик Шумахер стал 19-м (+3,174).

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RIC#ImolaGP ?? #F1 pic.twitter.com/AAAD8wIHbR — Formula 1 (@F1) April 16, 2021

Отметим, что сессия закончилась под красными флагами из-за аварии Никиты Мазепина — после разворота гонщик врезался в ограждение.

«Гран-при Эмилии-Романьи» проходит с 16 по 18 апреля.