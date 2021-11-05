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Перес: «Уверен, в «Ред Булл» хотели бы, чтобы я выиграл гонку в Мексике»

13:16
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился ожиданиями от домашнего «Гран-при Мексики».

«Могу ли я представить, что команда позволить мне выиграть, если позади будет Ферстаппен? Думаю, столкнуться с такой проблемой было бы приятно. Вообще, все всегда зависит от ситуации, потому что такие решения принимаются по ходу гонки. Все зависит от обстоятельств. Впрочем, я думаю, что в «Ред Булл» хотели бы, чтобы я выиграл гонку в Мексике.

Я чувствую энтузиазм и у команды, и у болельщиков. Это особенный этап для нас, мы ведем упорную борьбу. Уверен, если и есть гонка, победителем которой меня хотела бы видеть команда, то это именно гонка в Мексике, поэтому я уверен, что получу полную поддержку от команды", — цитирует RaceFans Переса.

«Гран-при Мексики» пройдет с 5 по 7 ноября.

Дополнительная информация:

https://www.racefans.net/2021/11/04/it-would-be-a-great-problem-to-have-if-team-orders-threaten-home-win-perez/

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Иван Торопцев все материалы автора
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