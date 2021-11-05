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Мазепин показал совместное фото с Хэмилтоном перед «Гран-при Мексики»

13:34
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Российский пилот «Хаас» Никита Мазепин опубликовал в Instagram фотографию с британским гонщиком «Мерседес» Льюисом Хэмилтоном.

Снимок был сделан в Мексике, где с 5 по 7 ноября пройдет этап «Формулы-1».

Публикация от NIKITA (@nikita_mazepin)

Мазепин занимает последнее место в личном зачете. Хэмилтон располагается на второй позиции. Возглавляет зачет голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CV4MRQ8N0R-/

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