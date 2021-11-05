Мазепин показал совместное фото с Хэмилтоном перед «Гран-при Мексики»

Российский пилот «Хаас» Никита Мазепин опубликовал в Instagram фотографию с британским гонщиком «Мерседес» Льюисом Хэмилтоном.

Снимок был сделан в Мексике, где с 5 по 7 ноября пройдет этап «Формулы-1».

Мазепин занимает последнее место в личном зачете. Хэмилтон располагается на второй позиции. Возглавляет зачет голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.