Мазепин показал совместное фото с Хэмилтоном перед «Гран-при Мексики»
13:34
Российский пилот «Хаас» Никита Мазепин опубликовал в Instagram фотографию с британским гонщиком «Мерседес» Льюисом Хэмилтоном.
Снимок был сделан в Мексике, где с 5 по 7 ноября пройдет этап «Формулы-1».
Мазепин занимает последнее место в личном зачете. Хэмилтон располагается на второй позиции. Возглавляет зачет голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
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