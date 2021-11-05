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Магнуссен рассказал, что мог заменить Расселла в «Уильямс»

10:47

Бывший гонщик «Хаас» Кевин Магнуссен заявил, что мог занять место Джорджа Расселла в «Уильямс» на сезон-2021.

«В «Уильямс» рассматривали меня в качестве замены Джорджу Расселлу. Это стало для меня сюрпризом. Я подумал: «Что это за команда такая, отказывается от Расселла и оставляет Латифи? Это же идиотизм!» Расселл — мегаталант, чемпион «Формулы-2» и «Формулы-3», причем он выигрывал оба чемпионата с первого раза. Если «Уильямс» хотел что-то поменять, то им было бы лучше избавиться от Латифи, тогда у команды была бы отличная пара пилотов: Джордж Расселл и Кевин Магнуссен», — приводит TV3 слова Магнуссена.

Магнуссен выступал в «Формуле-1» до 2020 года, с сезона-2021 он выступает в гонках на выносливость, также датчанин провел одну гонку в IndyCar.

Дополнительная информация:

https://www.tv3sport.dk/sport/motorsport/nyheder/overhaling-til-allersidst-dansker-vinder-efter-vanvittig-afslutning-ved-esports-pro-championship

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Иван Торопцев все материалы автора
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