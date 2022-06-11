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Сегодня, 20:00

Перес подвел итоги квалификации «Гран-при Азербайджана»

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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал итоги квалификации «Гран-при Азербайджана».

«Я пару раз задевал стену — к счастью, мы выжили, а здесь это самое главное. Квалификация сложилась не идеальным образом — просто потому, что у нас возникла проблема с двигателем и мы не смогли вовремя завести машину. В результате на трассе я остался в одиночестве.

Завтра нас ждет длинная гонка, нам нужно будет постараться держаться в группе лидеров. Ведь здесь ты в любой момент можешь допустить ошибку и все изменится», — приводит слова Переса Sky Sports.

В квалификации победил Шарль Леклер из «Феррари». Перес стал вторым. Макс Ферстаппен оказался третьим.

Гонка состоится завтра, 12 июня, в 14:00 по московскому времени.

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog/12433/12631574/azerbaijan-grand-prix-live-updates-from-practice-three-and-qualifying-as-red-bull-and-ferrari-compete-for-baku-pole
Формула-1
Ред Булл
Серхио Перес
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