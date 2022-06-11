Перес подвел итоги квалификации «Гран-при Азербайджана»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал итоги квалификации «Гран-при Азербайджана».

«Я пару раз задевал стену — к счастью, мы выжили, а здесь это самое главное. Квалификация сложилась не идеальным образом — просто потому, что у нас возникла проблема с двигателем и мы не смогли вовремя завести машину. В результате на трассе я остался в одиночестве.

Завтра нас ждет длинная гонка, нам нужно будет постараться держаться в группе лидеров. Ведь здесь ты в любой момент можешь допустить ошибку и все изменится», — приводит слова Переса Sky Sports.

В квалификации победил Шарль Леклер из «Феррари». Перес стал вторым. Макс Ферстаппен оказался третьим.

Гонка состоится завтра, 12 июня, в 14:00 по московскому времени.