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Сегодня, 20:13

Мик Шумахер объяснил, почему занял последнее место в квалификации на «Гран-при Азербайджана»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Пилот «Хаас» Мик Шумахер объяснил, почему занял последнее место в квалификации на «Гран-при Азербайджана».

«Мы знали, что будет тяжело. Жаль, что мне не удалось проехать хороший круг, я думал, что потенциал у нашей команды на трассе в Баку выше. Я ехал позади Стролла, когда он допустил ошибку, это стоило мне быстрого круга. По сути, у нас была только одна попытка. Впрочем, это Баку, здесь всегда есть много возможностей. Гонка будет трудной, но я надеюсь, что она сложится для нас удачно», — приводит официальный сайт «Хаас» слова Шумахера.

Гонка в рамках «Гран-при Азербайджана» состоится завтра, 12 июня. Начало — в 14.00 (мск).

Победителем квалификации стал Шарль Леклер из «Феррари».

Источник: https://www.haasf1team.com/news/azerbaijan-grand-prix-qualifying-recap-3
Формула-1
Хаас
Мик Шумахер
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