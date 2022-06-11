Мик Шумахер объяснил, почему занял последнее место в квалификации на «Гран-при Азербайджана»

Пилот «Хаас» Мик Шумахер объяснил, почему занял последнее место в квалификации на «Гран-при Азербайджана».

«Мы знали, что будет тяжело. Жаль, что мне не удалось проехать хороший круг, я думал, что потенциал у нашей команды на трассе в Баку выше. Я ехал позади Стролла, когда он допустил ошибку, это стоило мне быстрого круга. По сути, у нас была только одна попытка. Впрочем, это Баку, здесь всегда есть много возможностей. Гонка будет трудной, но я надеюсь, что она сложится для нас удачно», — приводит официальный сайт «Хаас» слова Шумахера.

Гонка в рамках «Гран-при Азербайджана» состоится завтра, 12 июня. Начало — в 14.00 (мск).

Победителем квалификации стал Шарль Леклер из «Феррари».