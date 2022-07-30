Перес надеется, что во время квалификации «Гран-при Венгрии» пойдет дождь

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал итоги пятничных практик и поделился ожиданиями от квалификации «Гран-при Венгрии».

«Мы старались опробовать на машине разные варианты настроек и деталей, чтобы добиться комфортных ощущений за рулем.

Думаю, у нас есть неплохое понимание ситуации — того, что мы делали с машиной. Надеюсь, мы сможем показать то, чему вчера научились. Это должно отразиться на темпе как на короткой, так и на длинной дистанции.

Я настроен довольно оптимистично, но да, «Феррари» определенно выглядело очень сильно. Они определенно очень быстры. Надеюсь, сегодня будет дождь, что немного перемешает расстановку», — приводит слова Переса motorsport.com.

Квалификация «Гран-при Венгрии» состоится 30 июля в 17:00 по московскому времени.