Пилоты «Формулы-1» выступили с инициативой против оскорблений друг друга в социальных сетях

Пилоты «Формулы-1» записали видеообращение с целью призвать отказаться от любых форм оскорблений собеседника в интернете.

«Мы посылаем четкий сигнал, что такое поведение неприемлемо и должно прекратиться. Те, кто продолжает использовать оскорбления, не приветствуются в нашем спорте. Мы просим вашей поддержки в распространении этого важного сообщения и в совместной работе над тем, чтобы искоренить оскорбления в любой форме», — говорится в сообщении пресс-службы «Формулы-1».

В видео приняли участие все 20 пилотов «Формулы-1», а также глава гоночной серии Стефано Доменикали и президент ФИА Мохаммед бен Сулайем.