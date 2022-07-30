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Сегодня, 14:01

«Феррари» подтвердила участие Шварцмана в двух тренировочных сессиях

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Директор «Феррари» Лоран Мекис заявил, что резервный пилот команды Роберт Шварцман примет участие в двух тренировках «Гран-при».

«В нашем случае это будет Роберт Шварцман, он проедет две первые тренировки за нас, но мы не решили на каких этапах это будет.

Мы не будем выбирать для этого гонки вроде Сингапура, где основным пилотам нужно больше времени на трассе, но я не думаю, что для нас будет проблемой посадить за руль Шварцмана во время уик-энда на одной из трасс, где у нас потом будут тесты Pirelli», — приводит слова Мекиса motorsport.com.

Отметим, что в 2022 году команды «Формулы-1» должны провести две практики, задействовав молодых пилотов.

В сезоне-2021 Шварцман занял второе место в личном зачете «Формулы-2». Гонщик выступал за команду «Према».

Источник: https://www.motorsport.com/f1/news/lawson-and-piastri-lined-up-for-f1-fp1-young-driver-runs/10345694/
Формула-1
Феррари
Роберт Шварцман
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