Норрис уверен, что сможет набрать очки в гонке «Гран-при Нидерландов»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался об итогах квалификации «Гран-при Нидерландов» и поделился мнением о предстоящей гонке.

«Это не совсем то, на что мы рассчитывали. Могу сказать, что просто не сделал все лучшим образом. Не чувствовал себя уверенно в квалификации. Обидно, ведь в этой гонке нам действительно нужно было быть сильными, но мы просто не справились.

Мы также не смогли попробовать еще раз из-за красных флагов. Это сделает наш заезд очень сложным, но думаю, что мы определенно быстрее, чем некоторые машины впереди нас, так что, надеюсь, мы все же сможем набрать несколько очков", — приводит слова Норриса пресс-служба команды.

Норрис завершил квалификацию на тринадцатом месте. Гонка «Гран-при Нидерландов» состоится 5 сентября в 16:00 по московскому времени.