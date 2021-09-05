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Норрис уверен, что сможет набрать очки в гонке «Гран-при Нидерландов»

12:01
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался об итогах квалификации «Гран-при Нидерландов» и поделился мнением о предстоящей гонке.

«Это не совсем то, на что мы рассчитывали. Могу сказать, что просто не сделал все лучшим образом. Не чувствовал себя уверенно в квалификации. Обидно, ведь в этой гонке нам действительно нужно было быть сильными, но мы просто не справились.

Мы также не смогли попробовать еще раз из-за красных флагов. Это сделает наш заезд очень сложным, но думаю, что мы определенно быстрее, чем некоторые машины впереди нас, так что, надеюсь, мы все же сможем набрать несколько очков", — приводит слова Норриса пресс-служба команды.

Норрис завершил квалификацию на тринадцатом месте. Гонка «Гран-при Нидерландов» состоится 5 сентября в 16:00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://www.mclaren.com/racing/2021/dutch-grand-prix/2021-dutch-grand-prix-qualifying/

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Екатерина Савостина все материалы автора

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