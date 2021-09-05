Российский гонщик Смоляр занял третье место в третьей гонке «Формулы-3» в Нидерландах

Российский гонщик Александр Смоляр, выступающий за «АРТ», занял третье место в третьей гонке этапа «Формулы-3» в Нидерландах.

Смоляр поднялся на третью строчку благодаря аварии с участием Виктора Мартана из «МП Мотоспорт» и Дэвида Шумахера из «Тридент» за несколько кругов до финиша. Мартан получил 10 секунд штрафа, благодаря чему Смоляр обогнал его и попал на подиум.

Победителем гонки стал Деннис Хаугер из «Према», вторым финишировал Клеман Новалак из «Тридент».

Следующий и заключительный этап сезона-2021 «Формулы-3» пройдет в Сочи с 24 по 26 сентября.