Руководитель «Мерседес» заявил, что для перехода в «Уильямс» Албону нужно избавиться от связей с «Ред Булл»

Руководитель «Мерседес» Тото Вольфф заявил, что резервному пилоту «Ред Булл» Александру Албону нужно избавиться от связей с австрийской командой для перехода в «Уильямс».

«Проблема в силовой установке. Я уже говорил, что Албон заслуживает место в «Формуле-1», однако недопустимо, чтобы у гонщика «Ред Булл» был двигатель «Мерседес». Мы будем рады работать с ним, если его освободят от контракта с «Ред Булл». В то же время, мы поддерживаем Ника де Вриса, который ведет переговоры с «Уильямс», чтобы получить место боевого пилота. Ник — свободный агент, он выступал за «Мерседес» в «Формуле Е», я никогда не встану на его пути в «Формуле-1». У нас с ним нет контракта, Ник может выступать, где угодно», — цитирует The Race Вольффа.

3 сентября руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщал об интересе к Албону со стороны «Альфа Ромео» и «Уильямса».