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15 июня, 23:31

Норрис считает, что пилотов надо штрафовать за умышленные желтые флаги

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Пилот «Макларен» Ландо Норрис считает, что необходимо штрафовать гонщиков, которые намеренно вызывают желтые флаги в квалификациях.

«Я стал тем, кто вызвал желтый флаг в квалификации «Гран-при Азербайджана», но из-за того, что не хотел мешать Себастьяну Феттелю. Я считаю, что есть разница между людьми, которые идут на это, чтобы не мешать другим, и людьми, которые идут на это намеренно. Особенно когда ты отстаешь на полторы секунды.

Хотя это непросто урегулировать. Ты всегда легко говоришь о чем-то до тех пор, пока это не произойдет с тобой. После чего говоришь, что не хочешь пересмотра правил из-за того, что именно ты совершил ошибку» , — приводит слова Норриса RaceFans.

После восьми этапов «Гран-при» Норрис набрал 50 очков и занимает 7-е место в личном зачете пилотов.

Источник: https://www.racefans.net/2022/06/15/f1-should-penalise-those-who-obviously-slow-on-purpose-in-qualifying-norris/
Формула-1
Макларен
Ландо Норрис
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