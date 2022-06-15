Норрис считает, что пилотов надо штрафовать за умышленные желтые флаги

Пилот «Макларен» Ландо Норрис считает, что необходимо штрафовать гонщиков, которые намеренно вызывают желтые флаги в квалификациях.

«Я стал тем, кто вызвал желтый флаг в квалификации «Гран-при Азербайджана», но из-за того, что не хотел мешать Себастьяну Феттелю. Я считаю, что есть разница между людьми, которые идут на это, чтобы не мешать другим, и людьми, которые идут на это намеренно. Особенно когда ты отстаешь на полторы секунды.

Хотя это непросто урегулировать. Ты всегда легко говоришь о чем-то до тех пор, пока это не произойдет с тобой. После чего говоришь, что не хочешь пересмотра правил из-за того, что именно ты совершил ошибку» , — приводит слова Норриса RaceFans.

После восьми этапов «Гран-при» Норрис набрал 50 очков и занимает 7-е место в личном зачете пилотов.