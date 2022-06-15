Магнуссен заявил, что обеспокоен надежностью болида «Хааса»

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен высказался по поводу проблем с надежностью болида в сезоне-2022.

«На «Гран-при Монако» у нас была возможность заработать очки, но потом возникла проблема с двигателем. В Баку у нас снова были шансы на очки, и снова случилась поломка.

Так что в целом я бы не сказал, что обеспокоен нехваткой скорости нашего болида. Я больше беспокоюсь о надежности болида. Нужно продолжать работу, сохраняя позитивный настрой, и тогда со временем все получится», — приводит слова Магнуссена Planet F1.

В сезоне-2022 Магнуссен набрал 15 очков и занимает 12-е место в личном зачете пилотов.