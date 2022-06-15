Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 21:31

Магнуссен заявил, что обеспокоен надежностью болида «Хааса»

Читать «СЭ» в

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен высказался по поводу проблем с надежностью болида в сезоне-2022.

«На «Гран-при Монако» у нас была возможность заработать очки, но потом возникла проблема с двигателем. В Баку у нас снова были шансы на очки, и снова случилась поломка.

Так что в целом я бы не сказал, что обеспокоен нехваткой скорости нашего болида. Я больше беспокоюсь о надежности болида. Нужно продолжать работу, сохраняя позитивный настрой, и тогда со временем все получится», — приводит слова Магнуссена Planet F1.

В сезоне-2022 Магнуссен набрал 15 очков и занимает 12-е место в личном зачете пилотов.

Источник: https://www.planetf1.com/news/kevin-magnussen-concerned-ferrari-reliability/
Формула-1
Хаас
Кевин Магнуссен
1
0
Читайте также
Клебо не нужен Большунов в качестве соперника
Захарян и еще пять российских футболистов, кто интересен клубам Европы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ферстаппен о неудачах в начале сезона: «После двух сходов подумал, что все кончено»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости