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Сегодня, 06:49

«Формула-1» продлила контракт на проведение «Гран-при Австралии» до 2035 года

Иван Торопцев
Корреспондент
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Гоночная трасса в Мельбурне.
Фото Reuters

«Формула-1» объявила о продлении контракта на проведение «Гран-при Австралии».

Гонка будет проходить в Мельбурне как минимум до сезона-2035, сообщает официальный сайт «Королевских гонок».

Кроме того, с сезона-2023 в рамках «Гран-при Австралии» помимо этапа «Формулы-1» будут проводиться гонки «Формулы-2» и «Формулы-3».

«Гран-при Австралии» проводится с 1985 года. С 1985 по 1995 год этап проводили на трассе в Аделаиде, с 1996 года гонку проводят в Мельбурне.

Источник: https://www.formula1.com/en/latest/article.formula-1-to-race-in-melbourne-until-2035-in-new-agreement.7EeElN0gG4wOKY1OJwHV94.html
Формула-1
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