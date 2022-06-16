«Формула-1» продлила контракт на проведение «Гран-при Австралии» до 2035 года

«Формула-1» объявила о продлении контракта на проведение «Гран-при Австралии».

Гонка будет проходить в Мельбурне как минимум до сезона-2035, сообщает официальный сайт «Королевских гонок».

Кроме того, с сезона-2023 в рамках «Гран-при Австралии» помимо этапа «Формулы-1» будут проводиться гонки «Формулы-2» и «Формулы-3».

«Гран-при Австралии» проводится с 1985 года. С 1985 по 1995 год этап проводили на трассе в Аделаиде, с 1996 года гонку проводят в Мельбурне.